ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Метінвест" ініціював розробку карти професій для металургії

Новини » Економіка    16.04.2019 - 15:34
"Метінвест" ініціював розробку карти професій для металургії
Фото: підписання меморандуму (metinvestholding.com)

"Метінвест" і "Центр "Розвиток КСВ" будуть розробляти карту професій для металургії та гірничої справи

Група "Метінвест" підписала меморандум про співпрацю в галузі кар'єрного розвитку в сфері металургії і гірничої справи з громадською організацією "Центр "Розвиток КСВ" (Центр). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, розробити карту професій сторони мають намір вже в 2019 році. Мета проекту – об'єднати зусилля бізнесу і освітніх установ, щоб дати школярам і студентам більше знань про різноманітність професій у сфері металургії і гірничої справи. Карта розповість про навички, необхідні для покрокового побудови успішної кар'єри в галузі – починаючи зі школи і закінчуючи роботою всередині гірничо-металургійної компанії.

Цільова аудиторія проекту – школярі й студенти, батьки і викладачі. Для них будуть видані інформаційні буклети "Твоє майбутнє в сфері металургії" і "Твоє майбутнє у сфері гірничої справи". Також Центр розробить сторінку на сайті www.careerhub.in.ua для широкого розповсюдження інформації про гірничо-металургійний сектор.

Крім того, буде розроблено серію профорієнтаційних уроків для учнів 5-10 класів про професії і кар'єри в галузі. На даному етапі 120 шкіл, з якими співпрацює Центр, вже готові до співпраці, і цей список буде постійно розширюватися.

В.о. директора по персоналу і соціальній політиці Групи "Метінвест" Олександр Пімкін зазначив, що ми живемо в епоху глобальних перебудов, що характеризується розвитком штучного інтелекту та технологій, які дозволять автоматизувати або роботизувати багато процесів.

"Тому не тільки в Україні, але і у всьому світі будуть затребувані саме ті кваліфікації, які дозволять створювати щось нове. І для нас, як для бізнесу, дуже важливо розповідати дітям, що їхнє майбутнє буде успішним тільки в тому випадку, якщо вони будуть інженерно мислити, коли у них буде прагнення для творення, а не обслуговування чого-небудь", - сказав він.

За словами голови правління "Центр "Розвиток КСВ" Марини Саприкіної, сьогодні кожен третій учень вибирає професію без урахування власних здібностей.

"При цьому діти не знають про різноманітність професій у гірничо-металургійної галузі і не розуміють, як правильно планувати свою кар'єру в цьому секторі. Це проект допомагає зі шкільної лави розвивати наших дітей, а значить – розвивати Україну. Я дякую нашому партнерові – Групі "Метінвест" – за можливість розпочати новий етап проекту "Карта професій", який дозволяє дітям краще орієнтуватися в сучасному світі і правильно обирати майбутню професію", - сказала вона.

Кабмін ініціює запровадження навчальних змін у школах "Метінвест-Шиппінг" стала кращим експедитором і морським агентом року
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України МетинвестОсвітаметаллургия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся