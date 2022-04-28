"Метинвест" Ахметова еженедельно производит 2 тысячи стальных бронепластин для армии

"Защита государства стала делом всех украинцев. Пока наши военные воюют на передовой, металлурги даже на расстоянии могут позаботиться об их жизни. Для этого "Метинвест" обеспечит защитников Украины 100 тысячами бронежилетов", - поясняют в "Метинвесте".

Вся сталь, из которой производятся бронепластины, - высокого 4-го уровня защиты. Такая выдерживает не только попадание из стрелкового оружия, но и поражение осколками артиллерийских снарядов.

Также компания передала на фронт более 100 единиц техники - и специализированной, и легковой, и 40 тыс. литров топлива.

Кроме того, компания закупает и передает на фронт квадрокоптеры и дроны, и производит противотанковые ежи - их произведено уже более 60 тысяч единиц.