"Метінвест" Ахметова щотижня виробляє 2 тисячі стальних бронепластин для армії

"Захист держави став справою всіх українців. Поки наші військові воюють на передовій, металурги навіть на відстані можуть подбати про їхні життя. Для цього "Метінвест" забезпечить оборонців України 100 тисячами бронежилетів", - пояснюють у "Метінвест".

Уся сталь, з якої виробляються бронепластини, - високого 4-го рівня захисту. Така витримує не тільки влучання зі стрілецької зброї, але й ураження осколками артилерійських снарядів.

Також компанія передала на фронт понад 100 одиниць техніки - і спеціалізованої, і легкової, та 40 тис. літрів пального.

Крім того, компанія закуповує та передає на фронт квадрокоптери та дрони, і виготовляє протитанкові їжаки - їх вироблено вже понад 60 тисяч одиниць.