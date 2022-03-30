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"Метинвест" доставил из Польши более 117 тонн товаров первой необходимости

Фото: "Метинвест" доставил из Польши более 117 тонн товаров первой необходимости (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Группа "Метинвест" организовала двухступенчатую систему предоставления гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на генерального директора группы Юрия Рыженкова в эфире "Украина24".

"У нас есть гуманитаный хаб, который мы открыли на базе "Метинвест" Польша. "Метинвест", совместно с ДТЭК, в координации с Фондом Рината Ахметова, закупает и собирает гуманитарную помощь, которую передают европейские страны. Там она аккумулируется, и отправляется в Запорожье - в гуманитарный штаб на базе "Запорожстали", где она сортируется, укладывается в наборы, и отправляется в города, куда мы можем ее доставить", - отмечает он.

По его словам, в первую очередь помощь получают города, находящиеся в блокаде, это Пологи, Энергодар, Бердянск, где помощь раздавали переселенцам из Мариуполя.

"Из Польши мы доставили 117 тонн товаров первой необходимости - продукты длительного хранения, медицинские товары, а еще 300 тонн пока находятся в пути. Из центра в запорожье, где мы сортируем не только европейскую помощь, но и то, что мы закупаем в Украине, было уже отправлено людям более 1 тыс. тонн помощи", - заявил Рыженков.

Напомним, ранее Рыженков заявил, что Украина потеряла из-за войны с Россией порядка 30-40% своих металлургических мощностей.

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МетинвестПольша