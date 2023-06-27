"Метінвест" долучилася до ініціативи ООН для відбудови України

Раніше передбачалося, що цей документ буде підписаний лише міжнародними компаніями, які будуть інвестувати кошти у відбудову України. Проте сьогодні, за сприяння ГД ООН в Україні, українські компанії теж долучилися до підписання.

Ukraine Business Compact 2023 має на меті створити цілу екосистему для відбудови України. Учасники, зі свого боку, взяли на себе зобов’язання дотримуватися основних принципів підтримки довгострокового сталого економічного відновлення України: стабільно інвестувати, прискорювати "зелений" перехід, працювати відповідно до міжнародних стандартів, впроваджувати найкращі практики корпоративного управління та дотримуватися всіх законодавчих і нормативних актів щодо санкцій.

"Екосистема - партнерство різних бізнесів, підтримка одне одного та партнерство з державою, яка чує бізнес і підключає його до питань відновлення. Це також і громадський сектор, який є рушієм змін. Український бізнес стає основою і опорою для залучення міжнародних інвестицій в Україну", - підкреслила генеральний директор ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

"Метінвест зробить все від себе залежне, щоб відбудувати державу й зробити її ще кращою. Впевнені, що участь гірничо-металургійної галузі у цьому процесі буде однією з ключових", - додав генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Як відомо, компанія "Метінвест" співпрацює з Глобальним договором ООН у сфері гуманітарної допомоги. Так, компанія створила Центри психологічної реабілітації та підтримки для українців, які постраждали унаслідок війни.

Загалом від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт".