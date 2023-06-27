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"Метинвест" присоединилась к инициативе ООН по восстановлению Украины

Фото: "Метинвест" присоединилась к инициативе ООН по восстановлению Украины (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" в Лондоне подписала Ukraine Business Compact 2023 - международный меморандум, содержащий принципы долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины. Хабом, объединивший лидеров национального бизнес-сообщества, стал Глобальный договор ООН в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Ранее предполагалось, что этот документ будет подписан только международными компаниями, которые будут инвестировать средства в восстановление Украины. Однако сегодня при содействии ГД ООН в Украине украинские компании тоже присоединились к подписанию.

Ukraine Business Compact 2023 - создать целую экосистему для восстановления Украины. Участники, со своей стороны, обязались придерживаться основных принципов поддержки долгосрочного устойчивого экономического восстановления Украины: стабильно инвестировать, ускорять "зеленый" переход, работать в соответствии с международными стандартами, внедрять лучшие практики корпоративного управления и соблюдать все законодательные и нормативные акты относительно санкций.

"Экосистема - партнерство разных бизнесов, поддержка друг друга и партнерство с государством, которое слышит бизнес и подключает его к вопросам восстановления. Это также и общественный сектор, который является движущей силой. Украинский бизнес становится основой и опорой для привлечения международных инвестиций в Украину", - подчеркнула генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"Метинвест сделает все от себя зависящее, чтобы отстроить государство и сделать его еще лучше. Уверены, что участие горно-металлургической отрасли в этом процессе будет одним из ключевых", - добавил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Как известно, компания Метинвест сотрудничает с Глобальным договором ООН в сфере гуманитарной помощи. Так, компания создала Центры психологической реабилитации и поддержки для украинцев, пострадавших в результате войны.

Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарской инициативы Рината Ахметова "Стальной фронт".

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МетинвестООН