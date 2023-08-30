"Метінвест" буде інвестувати у розвиток логістичного центру в Польщі

"Ми будемо інвестувати в Польщу, але не в металургійні заводи. Ми маємо логістичний центр у Катовіце для перевезення металопродукції. Плануємо його розвивати - збільшувати потужності. Ми також розглядаємо можливість створення спільного підприємства, нового розподільчого центру або купівлі наявного, адже ми все ще постачаємо досить багато української сталі до Польщі й плануємо продовжувати це робити", - заявив Риженков.

За його словами, компанія наразі не має планів щодо розміщення в Польщі виробничих потужностей, але стежить за ринком і готова розглядати можливості. При цьому компанія має намір дотримуватись стратегії та з’єднати Україну та українську залізорудну продукцію з європейським ланцюжком виробництва сталі.

"Ми продовжуємо шукати можливості для придбання, які б дали нам змогу використовувати українську сировинну базу, виробляти продукцію в Європейському Союзі та постачати її європейським споживачам. Ми також розглядаємо можливості будівництва нових заводів в ЄС. Про одне з таких рішень ми нещодавно оголосили - плануємо побудувати завод в Італії. Цей завод також стане нашим першим пілотним проєктом у межах нової "зеленої" стратегії", - заявив він.

Як зазначив Риженков, Росія має надлишкові потужності й продовжує виробництво сталі. Тож там, де зараз не може продаватися продукція українських металургійних заводів, з’являються російські.

"Росіяни втручаються навіть у європейський ринок. Існує багато обмежень на імпорт російської сталі до ЄС, але росіяни все ще можуть постачати, наприклад, сляби для сталевих напівфабрикатів, які раніше експортувала "Азовсталь"... Нам треба бути жорсткішими щодо санкцій і просто закрити всі лазівки, які все ще існують у санкційних списках Європейського Союзу. І переконатися, що чорноморські порти розблоковані", - підкреслив СЕО компанії.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни "Метінвест" спрямував на допомогу державі та її громадянам 4 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн - на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт".