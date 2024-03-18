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"Метінвест" Ахметова завершив 2023 рік зі збитком майже в 200 млн доларів

Понеділок 18 березня 2024 20:00
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"Метінвест" Ахметова завершив 2023 рік зі збитком майже в 200 млн доларів Фото: "Метінвест" Ахметова завершив 2023 рік зі збитком майже в 200 млн доларів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група "Метінвест" Ріната Ахметова завершила 2023 рік з консолідованим чистим збитком в розмірі $194 млн. У 2022 році цей показник складав мінус $2,193 млрд (-10,3 раза р./р.).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Виручка компанії за минулий рік скоротилась на 11% у порівнянні з 2022 роком - до $7,397 млрд. Показник EBITDA скоротився на 54% р./р. - до $861 млн.

"Скорочення виручки відбулось переважно зниження цін на сталь, ЗРС та коксівне вугілля. Окрім того, обсяги відвантажень скоротились в результаті призупинення виробництва на маріупольських металургійних комбінатах", - йдеться в повідомленні.

"Зниження фінансових результатів компанії відбулося через погіршення ситуації на світових ринках. Плоский прокат в ЄС впав у ціні на 20-25%, як і коксівне вугілля. Водночас ціна залізної руди лишилася на одному рівні, завдяки сильним темпам виробництва у Китаї. Цього року ми очікуємо зниження ціни залізорудної продукції на 5%, оскільки тенденція в Китаї змінилася, і місцеві заводи знижують обсяги випуску. Також можна очікувати помірного скорочення цін на прокат близько 5-10%, оскільки дешевшають сировина й енергія. Рентабельність EBITDA сталевого дивізіону компанії склала 3% у 2023 році, тобто резерв стійкості мінімальний. Тому зниження цін на світових ринках може негативно вплинути на обсяги експорту металургійної продукції з України на фоні дорогої логістики", - додає головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко.

Зазначимо, компанія зберігає плани щодо будівництва металургійного заводу в Італії. В січні 2024 року "Метінвест" підписав меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку металургійного сектора в регіоні Тоскана з метою забезпечення умов для перезапуску сталеливарного заводу в Пьомбіно.

Нагадаємо, у 2022 році "Метінвест" зменшив виробництво сталі на 69% у порівнянні з 2021 роком - до 2,918 млн т. Виробництво чавуну впало на 72%, випуск ЗРК - на 66% р./р.

У 2023 році "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Всього від початку повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 4,8 млрд грн, з яких понад 2,5 млрд грн - на потреби армії.

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