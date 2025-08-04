"Метінвест" Ахметова заплатив майже 10 млрд грн податків у бюджет України за півроку

У трійці найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами, що становить 2,5 млрд грн, єдиний соціальний внесок у розмірі 1,7 млрд грн, і 1,6 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, українські підприємства "Метінвесту" в січні-червні 2025 року перерахували 670 млн грн податку на прибуток та 328 млн грн екологічного податку. Військовий збір за І півріччя цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року — до 472 млн грн, а плата за землю - на 5%, до 659 млн грн.

"У час війни сплата податків - наш прямий внесок у захист і відновлення країни. Фінансова відповідальність бізнесу - джерело сили для армії, медицини, освіти та мільйонів українських родин. Ми навчилися рухатися вперед навіть у найтяжчі часи - працювати попри загрози, підтримувати економіку, допомагати фронту", - каже генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

