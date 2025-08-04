"Метинвест" Ахметова заплатил почти 10 млрд грн налогов в бюджет Украины за полгода

В тройке крупнейших по объему отчислений - плата за пользование недрами, что составляет 2,5 млрд грн, единый социальный взнос в размере 1,7 млрд грн, и 1,6 млрд грн налога на доходы физических лиц.

Кроме того, украинские предприятия "Метинвеста" в январе-июне 2025 года перечислили 670 млн грн налога на прибыль и 328 млн грн экологического налога. Военный сбор за І полугодие этого года вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 472 млн грн, а плата за землю - на 5%, до 659 млн грн.

"Во время войны уплата налогов - наш прямой вклад в защиту и восстановление страны. Финансовая ответственность бизнеса - источник силы для армии, медицины, образования и миллионов украинских семей. Мы научились двигаться вперед даже в самые тяжелые времена - работать вопреки угрозам, поддерживать экономику, помогать фронту", - говорит генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.