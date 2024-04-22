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"Метінвест" Ахметова заплатив бюджет у I кварталі 4,2 млрд гривень податків

Понеділок 22 квітня 2024 12:49
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"Метінвест" Ахметова заплатив бюджет у I кварталі 4,2 млрд гривень податків Фото: "Метінвест" Ахметова заплатив бюджет у I кварталі 4,2 млрд гривень податків (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

З урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, група "Метінвест" Ріната Ахметова у I кварталі 2024 року збільшила сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні в 1,7 рази проти аналогічного періоду минулого року - до 4,2 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань - плата за користування надрами, що зросла в 7,5 рази проти I кварталу 2023 року, до 1,3 млрд грн. Також група збільшила сплату податку на доходи фізичних осіб на 22% - до 791 млн грн.

Крім того, "Метінвест" перерахував до бюджету 870 млн грн єдиного соціального внеску, що на 20% перевищує показники І кварталу 2023 року.

"Попри війну й безліч несприятливих для бізнесу чинників, нам вдалося досягти позитивної динаміки відрахувань. Це результат роботи нашої команди та перебудови компанії до нових умов. Як найбільший платник податків у галузі, ми усвідомлюємо, що від нашої стабільної роботи залежить економіка прифронтових регіонів та всієї країни, а також спроможність підтримувати армію та українців. І робитимемо все, щоб і надалі долати всі випробування воєнного часу на шляху до перемоги", - зауважив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році група "Метінвест" сплатила до бюджету України 14,6 млрд грн податків.

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