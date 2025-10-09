"Метінвест" Ахметова вклав 90 млн доларів у розвиток промисловості лише за півроку

Група "Метінвест" увійшла до топ-10 найбільших і найуспішніших компаній-інвесторів України. Цим рейтингом було відзначено компанії, чиї інвестиції створюють відчутний ефект не лише для акціонерів, але й для держави.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на dsnews.ua.
Загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс на 35% і становив понад 534 млрд грн. Лише за перше півріччя 2025 року українські компанії інвестували 280 млрд грн - майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Майже чверть цих вкладень припадає саме на промисловість.
Попри повномасштабну війну та втрату ключових активів у Маріуполі, "Метінвест" залишається одним із найбільших приватних інвесторів в Україні. У 2024 році компанія спрямувала 251 млн доларів у капітальні інвестиції, причому 90% цих коштів залишилися в Україні. Вони були вкладені у виробництво, ремонт і модернізацію обладнання, підтримку технологічних процесів, розвиток енергетичних рішень і підвищення безпеки праці.
У 2025 році "Метінвест" не зменшує темпів інвестування: за перше півріччя компанія вклала 90 млн доларів, а до кінця року планує інвестувати 293 млн доларів. Основну частину коштів спрямовано на підтримку стабільної роботи гірничо-збагачувальних комбінатів і металургійних підприємств, а також на зміцнення енергетичної безпеки.
Зокрема, у 2025 році компанія провела масштабні капремонти на "Каметсталі": загальний обсяг інвестицій у підприємство сягнув майже 29 млн доларів. На "Запоріжсталі" у модернізацію вкладено понад 6 млн доларів, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті - близько 19 млн доларів, а на Центральному ГЗК - 3 млн доларів.
Суттєві інвестиції спрямовуються також на підвищення енергетичної незалежності. У 2022-2024 роках "Метінвест" придбав понад дві сотні дизельних генераторів загальною потужністю 23 МВт, а також модернізував власні парові генерації потужністю 89 МВт. На "Каметсталі" запущено пілотний проєкт із використання газової генерації, а в планах - нові газопоршневі установки та проєкти з будівництва сонячних електростанцій.
Також "Метінвест" активно інвестує і в людський капітал. Група заснувала перший приватний технічний університет в Україні - "Метінвест Політехніка". З 2022 року в розвиток освіти вкладено близько 570 млн грн, з яких 513 млн грн спрямовано на створення сучасної матеріальної бази університету.
Паралельно розвиваються технології штучного інтелекту: ІТ-компанія Metinvest Digital створює рішення для оптимізації виробництва та контролю якості. Наприклад, система ForgeCheck виявляє дефекти металу на ранніх етапах, а платформа SPAIS допомагає запобігати порушенням техніки безпеки на виробництві.
Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Зокрема, нещодавно повідомлялося, що металургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який входить до Групи Метінвест Ріната Ахметова, отримає 135 млн грн інвестицій на капремонт трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки в рамках річної програми.
У 2024 році компанія також інвестувала 170,5 млн доларів у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.