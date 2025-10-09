"Метінвест" Ахметова вклав 90 млн доларів у розвиток промисловості лише за півроку

Загальний обсяг капітальних інвестицій в Україні торік зріс на 35% і становив понад 534 млрд грн. Лише за перше півріччя 2025 року українські компанії інвестували 280 млрд грн - майже на третину більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Майже чверть цих вкладень припадає саме на промисловість.

Попри повномасштабну війну та втрату ключових активів у Маріуполі, "Метінвест" залишається одним із найбільших приватних інвесторів в Україні. У 2024 році компанія спрямувала 251 млн доларів у капітальні інвестиції, причому 90% цих коштів залишилися в Україні. Вони були вкладені у виробництво, ремонт і модернізацію обладнання, підтримку технологічних процесів, розвиток енергетичних рішень і підвищення безпеки праці.

У 2025 році "Метінвест" не зменшує темпів інвестування: за перше півріччя компанія вклала 90 млн доларів, а до кінця року планує інвестувати 293 млн доларів. Основну частину коштів спрямовано на підтримку стабільної роботи гірничо-збагачувальних комбінатів і металургійних підприємств, а також на зміцнення енергетичної безпеки.

Зокрема, у 2025 році компанія провела масштабні капремонти на "Каметсталі": загальний обсяг інвестицій у підприємство сягнув майже 29 млн доларів. На "Запоріжсталі" у модернізацію вкладено понад 6 млн доларів, на Північному гірничо-збагачувальному комбінаті - близько 19 млн доларів, а на Центральному ГЗК - 3 млн доларів.

Суттєві інвестиції спрямовуються також на підвищення енергетичної незалежності. У 2022-2024 роках "Метінвест" придбав понад дві сотні дизельних генераторів загальною потужністю 23 МВт, а також модернізував власні парові генерації потужністю 89 МВт. На "Каметсталі" запущено пілотний проєкт із використання газової генерації, а в планах - нові газопоршневі установки та проєкти з будівництва сонячних електростанцій.

Також "Метінвест" активно інвестує і в людський капітал. Група заснувала перший приватний технічний університет в Україні - "Метінвест Політехніка". З 2022 року в розвиток освіти вкладено близько 570 млн грн, з яких 513 млн грн спрямовано на створення сучасної матеріальної бази університету.

Паралельно розвиваються технології штучного інтелекту: ІТ-компанія Metinvest Digital створює рішення для оптимізації виробництва та контролю якості. Наприклад, система ForgeCheck виявляє дефекти металу на ранніх етапах, а платформа SPAIS допомагає запобігати порушенням техніки безпеки на виробництві.