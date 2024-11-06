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"Метінвест" Ахметова виробив 600 унікальних криївок для ЗСУ

Фото: "Метінвест" Ахметова виробив 600 унікальних криївок для ЗСУ
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення група "Метінвест" від імені ініціативи “Сталевий фронт Ріната Ахметова” виготовила близько 600 сталевих захисних споруд для військових - від одиночних "криївок" до великих командних пунктів.

Про це заявив операційний директор компанії Олександр Мироненко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

За його словами, з виготовлених бункерів:

  • 480 використано для створення "криївок" 
  • 120 об'єднано у 20 командних пунктів
  • 14 командних пунктів вже діють на передовій
  • 6 - готові до встановлення

"Жоден командний пункт, розташований над землею, неефективний. Він просто не забезпечує належного захисту, якщо розміщається на поверхні", - наголошує Мироненко.

Бункери встановлюють на глибині до 5 метрів. Для маскування використовують рослини та кущі, щоб споруди зливалися з ландшафтом. На виготовлення одного укриття йде близько тижня.

Географія розміщення укриттів охоплює найгарячіші точки фронту:

  • Донецька область (зокрема, район Покровська)
  • Луганська область
  • Херсонська область

"Вони розкидані вздовж усієї лінії фронту", - зазначає операційний директор "Метінвесту".

Важливо, що конструкції захищають від більшості типів ворожих атак. За словами Мироненка, хоча бункери вразливі до прямого влучання російських "Іскандерів", вони надійно захищають від іранських дронів "Шахед".

Компанія може адаптувати бункери під потреби конкретних підрозділів. Наприклад, для підрозділів FPV-дронів створюють спеціальні робочі станції керування безпілотниками.

Ефективність цих укриттів вже підтверджена на практиці. Як розповів Мироненко, в одному з випадків шість військових змогли безпечно пережити кілька днів під обстрілами, перебуваючи в такому бункері.

Проєкт реалізується в межах ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Найближчим часом чотири нові командні пункти отримає Національна гвардія, ще один - підрозділ військової розвідки "Кракен".

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МетінвестРінат Ахметов