"Метінвест" Ахметова відзначили за ветеранську програму на престижній міжнародній премії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За підсумками премії група "Метінвест" увійшла до першої вісімки фіналістів номінації "Розмаїття, рівність та інклюзія", в межах якої відзначено проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів "Метінвесту".

Ініціатива компанії стала єдиним проєктом серед усіх програм фіналістів, який сфокусований на підтримці ветеранів війни. Переможцем у номінації "Розмаїття, рівність та інклюзія" визнано швейцарську компанію Holcim із проєктом "Women On Wheels", зосередженому на залученні жінок до виробництва як водіїв вантажівок.

"Для "Метінвесту" потрапляння до переліку фіналістів усесвітньо визнаної нагороди — це насамперед оцінка роботи, яку щодня виконують на наших підприємствах менеджери, керівники та рядові співробітники. Реінтеграція колишніх військових - це водночас і виклик, і можливість для компанії. Це наше майбутнє і шлях для кожного великого українського бізнесу", - відзначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи "Метінвест" Тетяна Петрук.

За її словами, "Метінвест" готовий бути провідником цього напряму в Україні, адже кожен шостий наш співробітник зараз у лавах ЗСУ.

"Ми готові прийняти всіх ветеранів, які повернуться з війни, й активно розвиватимемо програму їхньої підтримки, залежно від потреб колишніх військових", - додала вона.

Проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів "Метінвесту", який увійшов до шорт-листа фіналістів - це комплексна програма з низкою напрямів, які реалізує компанія для реінтеграції колишніх військових під час їхнього повернення на роботу. Загалом у "Метінвесті" вже понад 1 000 ветеранів стали до роботи, а 8 000 співробітників продовжують служити в ЗСУ, захищаючи Україну від російського вторгнення.

"Reuters: Sustainability Awards" - це провідна світова нагорода, якою відзначають лідерство всесвітньо відомих брендів і бізнесів у сфері сталого розвитку. Нагороду отримують ті, хто справді впливає на бізнес, суспільство та довкілля, створюючи новий формат ведення бізнесу у ХХІ столітті.

Протягом останніх 14 років премія слугувала орієнтиром для компаній з усього світу. У 2024 році визначено 16 переможців у чотирьох основних напрямах сталого розвитку бізнесу: "Клімат і природа", "Стратегії та лідерство", "Стимулювання соціальних змін" (до цієї категорії входить нагорода за "Розмаїття, рівність та інклюзію"), а також "Звітність та інвестиції". Для Групи "Метінвест" це перша в історії номінація на Reuters: Sustainability Awards.

Як відомо, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова також перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". Компанія робить акцент на двох основних напрямах - соціальній адаптації ветеранів, зокрема, психологічній і медичній допомозі, та професійній адаптації, зокрема навчанні та перекваліфікації.