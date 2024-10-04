"Метинвест" Ахметова отметили за ветеранскую программу на престижной международной премии

В Лондоне состоялась гала-церемония награждения финалистов и победителей Reuters: Sustainability Awards 2024 – мировой награды, которой отмечают лидерство в сфере устойчивого развития бизнесов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По итогам премии группа "Метинвест" вошла в первую восьмерку финалистов номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия", в рамках которой отмечен проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов "Метинвеста".

Инициатива компании стала единственным проектом среди всех программ финалистов, сфокусированным на поддержке ветеранов войны. Победителем в номинации "Разнообразие, равенство и инклюзия" признана швейцарская компания Holcim с проектом "Women On Wheels", сосредоточенном на привлечении женщин к производству в качестве водителей грузовиков.

"Для "Метинвеста" попадание в перечень финалистов всемирно признанной награды — это, прежде всего, оценка работы, которую ежедневно выполняют на наших предприятиях менеджеры, руководители и рядовые сотрудники. Реинтеграция бывших военных - это одновременно и вызов, и возможность для компании. Это наше будущее и путь для каждого крупного украинского бизнеса", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

По ее словам, "Метинвест" готов быть проводником этого направления в Украине, ведь каждый наш шестой сотрудник сейчас в рядах ВСУ.

"Мы готовы принять всех ветеранов, которые вернутся с войны, и будем активно развивать программу их поддержки в зависимости от потребностей бывших военных", - добавила она.

Проект "Путь героя: экосистема интеграции ветеранов "Метинвеста", который вошел в шорт-лист финалистов - это комплексная программа с рядом направлений, которые реализует компания для реинтеграции бывших военных при их возвращении на работу. Всего в "Метинвесте" уже более 1 000 ветеранов приступили к работе, а 8 000 сотрудников продолжают служить в ВСУ, защищая Украину от российского вторжения.

"Reuters: Sustainability Awards" - это ведущая мировая награда, отмечающая лидерство всемирно известных брендов и бизнесов в сфере устойчивого развития. Награду получают те, кто действительно влияет на бизнес, общество и окружающую среду, создавая новый формат ведения бизнеса в XXI веке.

В последние 14 лет премия служила ориентиром для компаний со всего мира. В 2024 году определены 16 победителей в четырех основных направлениях устойчивого развития бизнеса: "Климат и природа", "Стратегии и лидерство", "Стимулирование социальных изменений" (в эту категорию входит награда за "Разнообразие, равенство и инклюзию"), а также " Отчетность и инвестиции. Для Группы "Метинвест" это первая в истории номинация на Reuters: Sustainability Awards.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова также победила в специальной номинации "Лучшая программа по адаптации ветеранов". Компания делает акцент на двух основных направлениях – социальной адаптации ветеранов, в частности, психологической и медицинской помощи, и профессиональной адаптации, в том числе обучении и переквалификации.