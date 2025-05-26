"Метінвест" Ахметова цьогоріч вкладе 70 млн гривень у Кам’янське

На ці гроші реконструюють лікарні №9 і №7, лікарню швидкої допомоги та центр первинної медико-санітарної допомоги №3. Крім того, громада отримає п'ять нових трамваїв.

"Метінвест", у межах Сталевого Фронту Ріната Ахметова, допомагає нашим військовим. Але також ми дбаємо про поліпшення якості життя мирних громадян", - сказав операційний директор Групи "Метінвест" Олександр Мироненко. \

Представники компанії та міської влади відкрили оновлений третій поверх амбулаторії №7. У лікарні №9 роботи тривають: там модернізують операційний блок, лабораторію та утеплюють фасад будівлі.

"Каметсталь" завжди допоможе Камʼянському, бо наше підприємство й місто пов’язані десятиріччями співпраці. Це наша історія, наше сьогодення і наше спільне майбутнє. Кожен наш спільний крок робить Кам'янське кращим, комфортнішим та безпечнішим", - відзначив генеральний директор "Каметсталі" Олександр Третьяков.

Нагадаємо, торік "Метінвест" інвестував у модернізацію медичної інфраструктури Кам’янського 50 млн грн: кошти спрямували на капітальні ремонти гінекологічного та травматологічного відділень міської лікарні № 9, а також лабораторії і реанімаційного відділення лікарні швидкої допомоги.

Завод "Каметсталь" залишається головним джерелом поповнення бюджету міста. У 2024 році комбінат збільшив сплату податків до бюджетів усіх рівнів на 30% проти 2023 року - до 2,8 млрд грн. Це допомагає підтримувати стабільну роботу комунальних служб, лікарень і соціальних програм.

Як відомо, Група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.