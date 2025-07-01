Метинвест Ахметова и "Сердце Азовстали" запустили новую программу реабилитации для военных

Группа "Метинвест" в сотрудничестве с проектом "Сердце Азовстали" начала новую программу по физическому и психологическому восстановлению защитников - "Ветеранский кемпинг". В рамках программы в этом году запланировано восстановление для трех групп, по 12 ветеранов в каждой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

На реабилитацию сотрудников, которые после службы в армии вернулись к работе на предприятиях, компания направит более 1,6 млн грн.

Программа предусматривает десятидневное пребывание ветеранов в санатории в Мукачево. Их ждет персональная физиологическая диагностика и медицинские процедуры, поддержка психологов и телесная терапия, тибмилдинг на свежем воздухе и иппотерапия (верховая езда для улучшения физического и ментального здоровья), экскурсии в живописные места Закарпатья и биосуггестивная терапия для снятия последствий стресса и улучшения сна.

Первые две группы ветеранов-работников "Метинвеста" уже прошли реабилитацию на Закарпатье.

"Ветеранский кемпинг" - не просто отдых. Это комплексный подход к восстановлению героев, вернувшихся с фронта. Совместное время в кругу побратимов поможет им не только восстановить силы после фронта, но и обрести душевный покой и избавиться от эмоционального напряжения", - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

"Это было именно такое оздоровление, которое я нарисовал себе в воображении, и даже лучше. Мне очень понравилось насыщенное ежедневное расписание: оно помогло мне восстановиться физически и морально, это заметили и мои близкие после моего возвращения", - говорит ветеран, экспедитор цеха подготовки производства "Каметстали" Юрий Аркуша.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Метинвесте" с начала большой войны почти каждый пятый работник компании ушел в армию. Сейчас к работе вернулось 959 ветеранов.

Сейчас в компании создана целая экосистема адаптации ветеранов: она охватывает программы психологической поддержки, реабилитации, переобучения, предоставления высшего образования и подготовку коллективов к возвращению ветеранов.

На реализацию программ в 2025 году запланировано около $550 тыс.