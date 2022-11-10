"Метінвест" Ахметова сплатив за 9 місяців майже 18 млрд податків

Група "Метінвест" за 9 місяців компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків та зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Найбільша виплата - податок із прибутку: за січень-вересень українські підприємства "Метінвесту" сплатили до державного та місцевих бюджетів понад 6 млрд грн.

Друга за розміром сума платежів - єдиний соціальний внесок: 3,3 млрд грн.

Далі йде податок на доходи фізичних осіб: завдяки тому, що компанія намагається утримати свої робочі колективи, до скарбниці України сплачено понад 3 млрд грн.

"Метінвест залишається одним із найбільших платників податків. Закриття через війну чорноморських портів призводить до важкої ситуації з логістикою продукції наших ГЗК у Кривому Розі, зменшення рівня завантаження, простою підприємств. Проте ми шукаємо альтернативні шляхи для експорту продукції, покращуємо операційну ефективність та допомагаємо армії та населенню, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Нагадаємо, від початку війни підприємства групи спрямували вже 2,1 млрд гривень на допомогу ЗСУ та мирним мешканцям України.

Крім того, компанія заснувала програму підтримки медичних закладів у прифронтовій зоні - Запоріжжі, Кривому Розі, Авдіївці, Кам’янському та Покровську.

Загальне фінансування за цією програмою вже сягнуло 130 млн грн.