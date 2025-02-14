"Метінвест" Ахметова скоротив випуск готової продукції: причина - демпінг росіян на ринках ЄС

Це призвело до відсутності маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон та зменшення портфеля замовлень на гарячекатаний товстий лист, повідомила компанія.

Водночас, виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону у 2024 році збільшилось на 42% внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на Юністіл в Україні після його зупинки на капітальний ремонт. А виробництво довгого прокату збільшилось на 4% до 1 237 тисяч тонн, переважно через збільшення портфелю замовлень на продукцію Каметсталі. Також на 3% збільшилось виробництво чавуну.

Згідно з повідомленням, на фоні розблокування українських чорноморських портів з серпня 2023 року та збільшення портфелю замовлень на окатки, в 2024 році порівняно з 2023 роком група збільшила виробництво загального залізорудного концентрату на 42%, до 15 733 тисяч тонн, а виробництво товарної залізорудної продукції - на 58%.



Як відомо, "Метінвест" заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.