"Метинвест" Ахметова сократил выпуск готовой продукции: причина - демпинг россиян на рынках ЕС

Это привело к отсутствию маржинальных заказов на горячекатаный рулон и уменьшению портфеля заказов на горячекатаный толстый лист, сообщила компания.

В то же время, производство оцинкованного холоднокатаного рулона в 2024 году увеличилось на 42% в результате возобновления работы 4-го индуктора на Юнистил в Украине после его остановки на капитальный ремонт. А производство длинного проката увеличилось на 4% до 1 237 тысяч тонн, преимущественно из-за увеличения портфеля заказов на продукцию Каметстали. Также на 3% увеличилось производство чугуна.

Согласно сообщению, на фоне разблокирования украинских черноморских портов с августа 2023 года и увеличения портфеля заказов на окатки, в 2024 году по сравнению с 2023 годом группа увеличила производство общего железорудного концентрата на 42%, до 15 733 тысяч тонн, а производство товарной железорудной продукции - на 58%.



Как известно, "Метинвест" заплатил в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.