"Метінвест" Ахметова щороку вкладає 12 млрд в інвестиційні проекти в Україні

Серед торішніх інвестпроєктів групи - запуск нових лав із видобутку коксівного вугілля в Покровській вугільній групі, великі ремонти на "Каметсталі" і "Запоріжсталі" (від доменних печей до обладнання прокатних станів) та нарощування відміток хвостосховищ на Південному та Інгулецькому ГЗК.

У поточному році інвестиції будуть не менші: йдеться передусім про критично необхідні ремонти, а також про фінансування стратегічних проєктів. В обладнання та робочі майданчики Метінвест планує вкласти 320 млн доларів капітальних та близько 350 млн доларів операційних інвестицій. У фокусі уваги - ремонти доменних печей та агломашин, підтримання обладнання ГЗК та розвиток шахтоуправління в Покровську.

Також компанія має довгострокову інвестиційну стратегію, яку готові "увімкнути" в будь-який момент – тут все залежить від воєнно-політичної ситуації та зниження ризиків, пов’язаних із бойовими діями. Ця стратегія передбачає масштабну зелену модернізацію підприємств в Україні, яка наразі на паузі через брак електроенергії.

Водночас, будівництво Метінвестом "зеленого" прокатного заводу в Італії потужністю близько 3 млн т на рік у перспективі підвищить завантаженість українських ГЗК, які не можуть збувати свою продукцію вдома після окупації меткомбінатів Маріуполя. Сам завод мають побудувати разом з партнерами за 3-4 роки, з залученням до 2 млрд доларів кредитних і партнерських коштів.

Що ж до виробництва високоякісної сировини, то забезпечені замовленнями ГЗК згодом теж будуть модернізовані для випуску високоякісних окатків. А протягом 5-10 років після завершення війни Група планує масштабну зелену трансформацію своїх українських активів — ГЗК, "Каметсталі" та "Запоріжсталі" - загальною вартістю близько 9 млрд доларів.

Як відомо, "Метінвест" доєдналася до урядової платформи з відновлення української металургії із застосуванням «зелених» технологій. Підписання меморандуму про партнерство відбулося на Ukraine Recovery Conference (URC), яка проходила в Лондоні.