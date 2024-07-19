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"Метинвест" Ахметова ежегодно вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты в Украине

Фото: "Метинвест" Ахметова ежегодно вкладывает 12 млрд. в инвестиционные проекты в Украине (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Ежегодные инвестиции компании "Метинвест" Рината Ахметова составляют более 300 млн. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди прошлогодних инвестпроектов группы - запуск новых рядов по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, большие ремонты на "Каметстале" и "Запорожстали" (от доменных печей до оборудования прокатных станов) и наращивание отметок хвостохранилищ на Южном и Ингулецком ГЗ.

В текущем году инвестиции будут не меньше: речь идет прежде всего о критически необходимых ремонтах, а также о финансировании стратегических проектов. В оборудование и рабочие площадки Метинвест планирует вложить 320 млн. долларов капитальных и около 350 млн. долларов операционных инвестиций. В фокусе внимания - ремонт доменных печей и агломашин, поддержание оборудования ГОКов и развитие шахтоуправления в Покровске.

Также у компании есть долгосрочная инвестиционная стратегия, которую готовы "включить" в любой момент – здесь все зависит от военно-политической ситуации и снижения рисков, связанных с боевыми действиями. Эта стратегия предусматривает масштабную зеленую модернизацию предприятий в Украине, которая на паузе из-за нехватки электроэнергии.

В то же время строительство Метинвестом "зеленого" прокатного завода в Италии мощностью около 3 млн т в год в перспективе повысит загруженность украинских ГОКов, которые не могут сбывать свою продукцию дома после оккупации меткомбинатов Мариуполя. Сам завод должен быть построен вместе с партнерами за 3-4 года, с привлечением до 2 млрд долларов кредитных и партнерских средств.

Что касается производства высококачественного сырья, то обеспеченные заказами ГОК впоследствии тоже будут модернизированы для выпуска высококачественных окатков. А в течение 5-10 лет после окончания войны Группа планирует масштабную зеленую трансформацию своих украинских активов - ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали" - общей стоимостью около 9 млрд долларов.

Как известно, "Метинвест" присоединилась к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. Подписание меморандума о партнерстве состоялось в Ukraine Recovery Conference (URC), которая проходила в Лондоне.

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Метинвест