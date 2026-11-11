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"Метінвест" Ахметова серед найкращих роботодавців для жінок: глобальний рейтинг Forbes

14:41 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Анна Березіна
"Метінвест" у топі кращих роботодавців для жінок (фото: metinvestholding.com)

"Метінвест" увійшов до світового рейтингу найкращих компаній для жінок 2026 року за версією американського Forbes. Він став єдиною українською компанією серед 400 учасників списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рейтинг Forbes.

Світовий рейтинг компаній для жінок

Свій рейтинг Forbes підготував спільно з міжнародною дослідницькою компанією Statista. До дослідження залучили близько 120 тис. жінок із понад 36 країн світу, а загалом організатори проаналізували понад 800 тис. одиниць даних.

Учасниці анонімно оцінювали своїх роботодавців, а дослідники також аналізували відкриту інформацію про компанії. Серед ключових критеріїв були досвід працівниць, репутація роботодавця, ставлення до компанії в суспільстві та представництво жінок на керівних посадах.

"Метінвест" посів 361-ше місце у глобальному рейтингу.

Для гірничо-металургійної галузі таке визнання має окреме значення, оскільки це традиційно сфера з високою часткою чоловіків через специфіку виробництва та фізичні навантаження.

Ким працюють жінки у "Метінвесті"

Нині близько 30% працівників "Метінвесту" - жінки.

Вони працюють:

  • електромонтерками;
  • машиністками огрудковувачів і земснарядів;
  • операторками кранів;
  • машиністками конвеєрів;
  • водійками кар'єрної техніки.

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Компанія також зазначає, що жінки дедалі частіше опановують професії, які раніше вважалися переважно чоловічими, зокрема на тлі того, що близько 8,5 тис. працівників "Метінвесту" служать у ЗСУ.

Жінки обіймають близько чверті керівних посад середньої та вищої ланок у компанії.

У "Метінвесті" наголошують, що рішення щодо найму, оплати праці та кар'єрного просування ухвалюють на основі професійних компетенцій і результатів роботи, незалежно від статі.

Працівниці також можуть опановувати нові професії, підвищувати кваліфікацію та здобувати технічну освіту в "Метінвест Політехніці".

Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, "Метінвест" неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Також виш компанії "Метінвест Політехніка" пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

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