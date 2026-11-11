"Метинвест" Ахметова среди лучших работодателей для женщин: глобальный рейтинг Forbes

Мировой рейтинг компаний для женщин

Свой рейтинг Forbes подготовил совместно с международной исследовательской компанией Statista. К исследованию привлекли около 120 тыс. женщин из более чем 36 стран мира, а в целом организаторы проанализировали более 800 тыс. единиц данных.

Участницы анонимно оценивали своих работодателей, а исследователи анализировали открытую информацию о компаниях. Среди ключевых критериев были опыт работниц, репутация работодателя, отношение к компании в обществе и представительство женщин в руководящих должностях.

"Метинвест" занял 361 место в глобальном рейтинге.

Для горно-металлургической отрасли такое признание имеет особое значение, поскольку это традиционно сфера с высокой долей мужчин из-за специфики производства и физических нагрузок.

Кем работают женщины в "Метинвесте"

В настоящее время около 30% работников "Метинвеста" - женщины.

Они работают:

электромонтерками;

машинистками огрудковщиков и земснарядов;

операторами кранов;

машинистками конвейеров;

водителями карьерной техники.

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Компания также отмечает, что женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими, в том числе на фоне того, что около 8,5 тыс. работников "Метинвеста" служат в ВСУ.

Женщины занимают около четверти руководящих должностей среднего и высшего звеньев в компании.

В "Метинвесте" отмечают, что решения по найму, оплате труда и карьерному продвижению принимаются на основе профессиональных компетенций и результатов работы, независимо от пола.

Работницы также могут овладевать новыми профессиями, повышать квалификацию и получать техническое образование в "Метинвест Политехнике".