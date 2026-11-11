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"Метинвест" Ахметова среди лучших работодателей для женщин: глобальный рейтинг Forbes

14:41 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Анна Березина
"Метинвест" в топе лучших работодателей для женщин (фото: metinvestholding.com)

"Метинвест" вошел в мировой рейтинг лучших компаний для женщин 2026 года по версии американского Forbes. Он стал единственной украинской компанией из 400 участников списка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг Forbes.

Мировой рейтинг компаний для женщин

Свой рейтинг Forbes подготовил совместно с международной исследовательской компанией Statista. К исследованию привлекли около 120 тыс. женщин из более чем 36 стран мира, а в целом организаторы проанализировали более 800 тыс. единиц данных.

Участницы анонимно оценивали своих работодателей, а исследователи анализировали открытую информацию о компаниях. Среди ключевых критериев были опыт работниц, репутация работодателя, отношение к компании в обществе и представительство женщин в руководящих должностях.

"Метинвест" занял 361 место в глобальном рейтинге.

Для горно-металлургической отрасли такое признание имеет особое значение, поскольку это традиционно сфера с высокой долей мужчин из-за специфики производства и физических нагрузок.

Кем работают женщины в "Метинвесте"

В настоящее время около 30% работников "Метинвеста" - женщины.

Они работают:

  • электромонтерками;
  • машинистками огрудковщиков и земснарядов;
  • операторами кранов;
  • машинистками конвейеров;
  • водителями карьерной техники.

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Компания также отмечает, что женщины все чаще овладевают профессиями, которые раньше считались преимущественно мужскими, в том числе на фоне того, что около 8,5 тыс. работников "Метинвеста" служат в ВСУ.

Женщины занимают около четверти руководящих должностей среднего и высшего звеньев в компании.

В "Метинвесте" отмечают, что решения по найму, оплате труда и карьерному продвижению принимаются на основе профессиональных компетенций и результатов работы, независимо от пола.

Работницы также могут овладевать новыми профессиями, повышать квалификацию и получать техническое образование в "Метинвест Политехнике".

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, "Метинвест" неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.

Также вуз компании "Метинвест Политехника" предлагает ветеранам льготное поступление на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.

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