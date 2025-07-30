"Метінвест" Ахметова за рік направив понад 170 млн доларів на екологічні проєкти

У 2024 році екологічні витрати компанії "Метінвест" склали 170,5 млн доларів, з яких 39,8 млн доларів - капітальні інвестиції, 129,1 млн доларів - поточні витрати та 1,5 млн доларів - інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Інвестиції компанії зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.

Сума екологічних витрат збільшується щороку: у 2024 вона на 2% більша, ніж у 2023 році, та на 5% більша, ніж у 2022 році.

Екологічні ініціативи продиктовані потребою відповідати вимогам європейського законодавства, зокрема, таким системам, як MRV (моніторинг, звітність і верифікація), CBAM (механізм транскордонного вуглецевого коригування), ESRS (стандарти звітності сталого розвитку) та ETS (система торгівлі викидами).

Для кожного підприємства, яке готове постачати свою продукцію до ЄС та інтегруватися до євроспільноти, ця термінологія трансформується у вигляді інвестицій в екологічні проєкти.

Екологічні ініціативи дають підприємствам змогу не лише зменшувати вплив на довкілля, а й економити, зазначають у "Метінвесті".

Також використання альтернативних джерел енергії, як-от біопаливо, скорочує витрати на енергоресурси, а системи моніторингу, такі як MRV чи ETS, надають інструменти для аналізу ефективності та прийняття управлінських рішень.

У "Метінвесті" розповіли, що окремі підприємства оптимізують енергоспоживання та поступово переходять на альтернативні джерела енергії. Так, на Північному та Центральному ГЗК здійснено часткове заміщення природного газу біопаливом (лушпиння соняшника) - це сприяє зниженню викидів CO₂.

Також компанія впроваджує системи адміністрування викидів CO₂, такі як MRV, CBAM, ESRS і ETS.

"Ці системи дають змогу не лише відповідати європейським стандартам, а й оптимізувати виробничі процеси, знижуючи витрати на пальне та енергію", - коментують в компанії.

Там очікують, що виконання вимог цих систем не лише сприятиме зменшенню екологічного навантаження, а й забезпечить економічні переваги: скорочення витрат на енергоресурси, підвищення ефективності виробництва та можливість безперебійного експорту до ЄС.