ua en ru
Ср, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Метинвест" Ахметова за год направил более 170 млн долларов на экологические проекты

Среда 30 июля 2025 14:46
UA EN RU
"Метинвест" Ахметова за год направил более 170 млн долларов на экологические проекты Фото: "Метинвест" направил более 170 млн долларов на экологические проекты за год (metinvestholding.com)
Автор: Александр Мороз

В 2024 году экологические расходы компании "Метинвест" составили 170,5 млн долларов, из которых 39,8 млн долларов - капитальные инвестиции, 129,1 млн долларов - текущие расходы и 1,5 млн долларов - прочие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет компании.

Инвестиции компании сосредоточены в нескольких основных направлениях: снижение выбросов парниковых газов, оптимизация энергопотребления, внедрение возобновляемой энергетики, модернизация оборудования и совершенствование водоочистки.

Сумма экологических расходов увеличивается ежегодно: в 2024 она на 2% больше, чем в 2023 году, и на 5% больше, чем в 2022 году.

Экологические инициативы продиктованы необходимостью соответствовать требованиям европейского законодательства, в частности, таким системам, как MRV (мониторинг, отчетность и верификация), CBAM (механизм трансграничной углеродной корректировки), ESRS (стандарты отчетности устойчивого развития) и ETS (система торговли выбросами).

Для каждого предприятия, которое готово поставлять свою продукцию в ЕС и интегрироваться в евросообщество, эта терминология трансформируется в виде инвестиций в экологические проекты.

Экологические инициативы позволяют предприятиям не только уменьшать воздействие на окружающую среду, но и экономить, отмечают в "Метинвесте".

Также использование альтернативных источников энергии, таких как биотопливо, сокращает расходы на энергоресурсы, а системы мониторинга, такие как MRV или ETS, предоставляют инструменты для анализа эффективности и принятия управленческих решений.

В "Метинвесте" рассказали, что отдельные предприятия оптимизируют энергопотребление и постепенно переходят на альтернативные источники энергии. Так, на Северном и Центральном ГОКах осуществлено частичное замещение природного газа биотопливом (лузга подсолнечника) - это способствует снижению выбросов CO₂.

Также компания внедряет системы администрирования выбросов CO₂, такие как MRV, CBAM, ESRS и ETS.

"Эти системы позволяют не только соответствовать европейским стандартам, но и оптимизировать производственные процессы, снижая затраты на топливо и энергию", - комментируют в компании.

Там ожидают, что выполнение требований этих систем не только будет способствовать уменьшению экологической нагрузки, но и обеспечит экономические преимущества: сокращение расходов на энергоресурсы, повышение эффективности производства и возможность бесперебойного экспорта в ЕС.

Инвестиции "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. С 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на "Метинвест" приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
Новости
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
ПриватБанк выиграл в Лондоне суд против Коломойского и Боголюбова
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции