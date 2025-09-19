"Метінвест" Ахметова поставив майже 600 тонн металопрокату для будівництва зернових ангарів

Безкаркасні ангари мають низку переваг: швидкий монтаж (від кількох днів до трьох тижнів), економічність (на 40% дешевші за класичні конструкції), максимальний корисний простір без колон, довговічність понад 30 років та універсальність застосування.

Для одного з найбільших проєктів останнього часу – будівництва чотирьох критих зернових ангарів в Одеській області – компанія поставила майже 600 тонн металопрокату: оцинковані рулони виробництва "Юністіл" та арматуру "Каметсталі".

За словами Максима Гурієвського, менеджера "Метінвест-СМЦ" по роботі з ключовими клієнтами, попит на оцинкований прокат для таких конструкцій невпинно зростає: у 2023–2024 роках компанія постачала в середньому по 4 тис. тонн щорічно, а вже у 2025 році очікується понад 4,5 тис. тонн.

Розвиток ринку стимулюють аграрний сектор, а також зростання потреб у швидких і доступних рішеннях для бізнесу та воєнні реалії, що вимагають мобільної інфраструктури. Все більше українських компаній опановують технологію виготовлення сталевих арочних конструкцій, що дозволяє скорочувати залежність від імпорту та здешевлювати будівництво.