ua en ru
Пт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Метінвест" Ахметова почав виробляти "ловців ланцетів" і вони вже показали результат

П'ятниця 01 вересня 2023 13:19
UA EN RU
"Метінвест" Ахметова почав виробляти "ловців ланцетів" і вони вже показали результат Фото: "Метінвест" Ахметова почав виробляти "ловців ланцетів" і вони вже показали результат (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Група "Метінвест" налагодила серійне виробництво інженерних споруд-укриттів, що виконують роль "ловців ланцетів", захищаючи військову техніку ЗСУ від атак ворожих дронів. Першу партію з 32 укриттів передали на фронт, і вони вже показали ефективність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Російські "Ланцети" - ударні БПЛА, які здатні серйозно пошкодити або навіть знищити цінну техніку військових. Укриття від них тепер називають "ловцями ланцетів". Утім, за словами виробників, можуть захистити не лише від них, а й від інших видів дронів-камікадзе.

2Усі знають, що наш ворог підступний, тому "Метінвест" поставив собі завдання - допомогти нівелювати його козирі. Одними з них є ланцети та інші дрони-камікадзе, які стали проблемою для техніки ЗСУ. Тепер можемо тішитися кожного разу, коли наш "ловець ланцетів" рятує життя воїнів і дорогу техніку від атак супротивника", - відзначив Олександр Мироненко, операційний директор групи.

Кожен "ловець ланцетів" - це сталевий каркас із сіткою-рабицею з камуфляжними елементами. Ці укриття - максимально універсальні, аби їх могли використовувати для маскування та захисту більшості моделей техніки на бойових позиціях.

"Ловці ланцетів" виробляються у тісній взаємодії зі спеціалістами ЗСУ. Вже під час використання перших зразків на фронті вони показали себе, як надійна конструкція.


Результат роботи укриття: вціліла техніка після атаки ланцетів

"Метінвест" може виготовляти до п’яти "ловців" на тиждень. Вони, як і інша допомога ЗСУ, надається виключно безкоштовно.

Нагадаємо, "Метінвест" у рамках "Сталевого фронту" за півтора року спрямував на підтримку оборонців понад 2 млрд грн.

Загалом сума, яку спрямував бізнесмен Рінат Ахметов за час великої війни на допомогу військовим і цивільним українцям, зросла до 6 млрд грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест
NEWS
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
Тарифи, пенсії, скорочення виплат та святкові дати: що зміниться з 1 вересня
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони