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"Метінвест" Ахметова планує вкласти в модернізацію металургійних заводів понад 9 млрд доларів

Середа 20 грудня 2023 15:38
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"Метінвест" Ахметова планує вкласти в модернізацію металургійних заводів понад 9 млрд доларів Фото: "Метінвест" планує вкласти в модернізацію металургійних заводів понад 9 млрд доларів (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

"Метінвест" Ріната Ахметова планувала перебудувати заводи в Україні під виробництво низьковуглецевої сталі, в тому числі - побудувати електроплавильні печі на "Запоріжсталі" замість мартену. Також в планах була модернізація Каметсталі та "ММК ім. Ілліча".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю генерального директора компанії Юрія Риженкова.

"Модернізацію "Запоріжсталі" ми оцінювали близько $2 млрд. Проте зелена металургія потребує багато металобрухту, або високоякісних DR-окатків, тому одночасно нам потрібно буде модернізувати наші ГЗК під виробництво високоякісних окатків. Якщо сумувати інвестиції в зелену трансформацію наших українських активів - ГЗК,"Каметсталі" та "Запоріжсталі", - то загальна сума приблизно $9 млрд. Це реально зробити, і ми це плануємо це робити після закінчення війни. Це інвестиційна програма на 5-10 років", - наголосив Риженков.

Разом з тим компанія планує найближчим часом розпочати будівництво прокатного заводу в Італії потужністю 3 млн т/рік, який називають "пілотним проєктом з реконструкції "Запоріжсталі". Кошти на проект планують залучити переважно за рахунок грантів та боргового капіталу за підтримки уряду Італії.

"Цей завод зможе підвищити завантаженість наших ГЗК в Україні і стимулюватиме їх модернізацію під виробництво високоякісних окатків. В ЄС теж недостатньо металобрухту, щоб забезпечити всі металургійні заводи, які зараз модернізуються", - зазначив керівник компанії.

Нагадаємо, "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2023 року перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 11 млрд грн податків і зборів.

Зокрема, було сплачено сплатили 2,8 млрд грн податку на прибуток, 2,4 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,3 млрд грн податку з доходів фізичних осіб. Плата за користування надрами склала 1,5 млрд грн, екологічний податок - 449 млн грн.

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