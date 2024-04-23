"Метінвест" Ахметова оголосив про підвищення зарплат працівників з 1 травня

Оклади виробничого персоналу зростуть на 5-20%, а за найдефіцитнішими професіями - до 25%. Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами в межах однієї професії та кваліфікації.

Підвищення зарплат наразі торкнеться лише виробничого персоналу робітничих професій, та лінійних керівників.

Перегляд окладів для адміністративного й управлінського персоналу, сервісних підприємств та керівної компанії розглядатиметься додатково, якщо буде фінансова можливість.

Рішення про підвищення зарплати співробітникам було прийнято, оскільки "Метінвест" зумів перебудувати свою роботу до нових умов після втрати комбінатів у Маріуполі й заводу в Авдіївці.

Крім того, відновлення морського експортного коридору дало змогу дещо збільшити завантаженість підприємств.

"В умовах війни та загальної невизначеності люди - наша головна точка опори, а компанія є опорою для співробітників. Попри складну економічну ситуацію, ми вирішили взяти на себе додаткове фінансове навантаження. Ми високо цінуємо внесок нашої команди в загальний результат компанії та маємо намір і надалі утримувати високий рівень соціальної захищеності співробітників", - зазначив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2023 році "Метінвест" запровадив додаткову командну премію для співробітників ремонтних та виробничих підприємств за вирішення завдань з операційних поліпшень.