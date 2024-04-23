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"Метинвест" Ахметова объявил о повышении зарплат работников с 1 мая

Фото: "Метинвест" объявил о повышении зарплат работников с 1 мая (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Метинвест" с 1 мая текущего года повысит заработную плату работникам производственных и ремонтных предприятий. Подход к пересмотру зарплат будет дифференцированным, а оклады будут проиндексированы выше прогнозируемого уровня инфляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Оклады производственного персонала возрастут на 5-20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%. Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации.

Повышение зарплат пока коснется только производственного персонала рабочих профессий и линейных руководителей.

Пересмотр окладов для административного и управленческого персонала, сервисных предприятий и руководящей компании будет рассмотрен дополнительно, если будет финансовая возможность.

Решение о повышении зарплаты сотрудникам было принято, поскольку "Метинвест" сумел перестроить свою работу в новые условия после потери комбинатов в Мариуполе и завода в Авдеевке.

Кроме того, восстановление морского экспортного коридора позволило несколько увеличить загруженность предприятий.

"В условиях войны и общей неопределенности люди - наша главная точка опоры, а компания является опорой для сотрудников. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы решили взять на себя дополнительную финансовую нагрузку. Мы высоко ценим вклад нашей команды в общий результат компании и намерены и дальше удерживать высокий уровень социальной защищенности сотрудников", - отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, в 2023 году "Метинвест" ввел дополнительную командную премию для сотрудников ремонтных и производственных предприятий за решение задач по операционным улучшениям.

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Метинвест