"Метінвест" Ахметова названо одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках

"Метінвест був би чемпіоном із великим відривом, якби видання складало цей список у 2021 році. Той рік був рекордно успішним для металургійного бізнесу Ріната Ахметова, і $1,3 млрд капінвестицій відображали амбіції Метінвесту. Війна завдала компанії прямих збитків на $3,5 млрд: зруйновано найбільші меткомбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча", - вказують у Forbes.

У прес-службі компанії кажуть: інвестиційна стратегія Групи сфокусована на збереженні працездатності активів. На це щороку виділяють понад $300 млн.

За час війни - $659 млн. Також група працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого - близько $319 млн.

До топу інвестиційних проєктів "Метінвесту" торік ввійшли запуск нових лав на підприємствах Покровської вугільної групи, модернізація і ремонт камер на "Каметсталі" та "Запоріжсталі", та енергетичні проєкти.

Як відомо, раніше групу Метінвест назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску.

Загалом же торік Метінвест перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.