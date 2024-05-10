"Метинвест" Ахметов назван одним из крупнейших инвесторов Украины в 2022-2023 годах

"Метинвест был бы чемпионом с большим отрывом, если бы издание составляло этот список в 2021 году. Тот год был рекордно успешным для металлургического бизнеса Рината Ахметова, и $1,3 млрд капинвестиций отражали амбиции Метинвеста. Война нанесла компании прямого ущерба на $3,5 млрд: разрушены крупнейшие меткомбинаты "Азовсталь" и ММК им. Ильича", - указывают в Forbes.

В пресс-службе компании говорят: инвестиционная стратегия группы сфокусирована на сохранении работоспособности активов. На это ежегодно выделяется более $300 млн.

За время войны – $659 млн. Также группа работает над подготовительными этапами ключевых стратегических проектов: на 2024-й запланированный объем капинвестиций на уровне прошлого – около $319 млн.

В топ инвестиционных проектов "Метинвеста" в прошлом году вошли запуск новых рядов на предприятиях Покровской угольной группы, модернизация и ремонт камер на "Каметстале" и "Запорожстали", и энергетические проекты.

Как известно, ранее группу Метинвест назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургической отрасли и честным работодателем: в прошлом году компания уплатила более 3,2 млрд грн единого соцвзноса.

В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 млрд. 614 млн. 981 тыс. грн.