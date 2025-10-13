"Метінвест" Ахметова назвали одним з кращих роботодавців для ветеранів в Україні

"Група Метінвест" увійшла до 30 найкращих роботодавців для ветеранів і ветеранок 2025 в Україні за версією Forbes Ukraine.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "Метінвест".
Скласти рейтинг виданню допомагало журі, до складу якого увійшли представники Korn Ferry, патронатної служби бригади "Хартія" та "Янголи" (3-ї ОШБр), Офісу ветеранів та їхніх родин УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проєкту HRD club та Forbes Ukraine.
Як пише видання, у Метінвесті - одна з найбільших «корпоративних» ветеранських спільнот: там працюють майже 1000 демобілізованих співробітників. Бюджет програм підтримки та адаптації ветеранів - приблизно 550 тисяч доларів. Найбільші статті витрат - розроблення навчальних програм, психологічна допомога та літній відпочинок для дітей.
Ветерани компанії можуть навчатися в "Метінвест Політехніці" - здобувати вищу освіту, суміжну спеціальність або підвищувати кваліфікацію. Доступні програми перекваліфікації та професійної адаптації.
На базі санаторію розроблено програму психофізичної реабілітації "Ветеранський кемпінг": ветерани проходять оздоровчі процедури та працюють із психологами та менторами. Ще один інструмент ментального відновлення - заняття "Побратим", на яких ветерани діляться досвідом одне з одним.
З майже 50 тисяч працівників компанії 8 182 служать у Силах оборони. За реінтеграцію ветеранів відповідає координатор у корпоративному центрі та по одному представнику на кожному підприємстві Групи.
Як відомо, "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Зокрема, нещодавно повідомлялося, що металургійний комбінат "Запоріжсталь" (Запоріжжя), який входить до Групи Метінвест Ріната Ахметова, отримає 135 млн грн інвестицій на капремонт трьох груп нагрівальних колодязів цеху гарячої прокатки в рамках річної програми.
У 2024 році компанія також інвестувала 170,5 млн доларів у екологічні проекти, зосереджені в кількох основних напрямах: зниження викидів парникових газів, оптимізація енергоспоживання, впровадження відновлюваної енергетики, модернізація обладнання та вдосконалення водоочищення.