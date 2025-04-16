"Метінвест" Ахметова назвали найбільшим платником податків у металургії у 2024 році

Видання надіслало запити більш ніж 170 приватним компаніям і банкам та попросило вказати розмір сплачених податків у бюджети всіх рівнів за 2024 рік. Рейтинг створено на основі отриманої інформації.

Всього, за даними опитування NV, майже 80 найбільших приватних українських компаній і банків торік сплатили 466,5 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів.

Найбільшим в Україні приватним платником податків стала компанія Philip Morris, яка перерахувала в бюджети різних рівнів 52,2 млрд грн. На другому місці - ДТЕК із 41 млрд грн. У трійці лідерів - ВАТ із 38 млрд грн.

У металургійній галузі після Метінвесту друге місце за обсягом сплачених податків посідає "АрселорМіттал Кривий Ріг" із показником 6,6 млрд грн. Третє місце у Інтерпайп - вона перерахувала до бюджету 5,5 млрд грн. Загалом підприємства металургійної промисловості спрямували до держбюджету 37,8 млрд грн податкових відрахувань.

Як відомо, що від початку війни Метінвест спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

Крім того, з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.