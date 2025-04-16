"Метинвест" Ахметова назвали крупнейшим налогоплательщиком в металлургии в 2024 году

Издание направило запросы более чем 170 частным компаниям и банкам и попросило указать размер уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за 2024 год. Рейтинг создан на основе полученной информации.

Всего, по данным опроса NV, почти 80 крупнейших частных украинских компаний и банков в прошлом году уплатили 466,5 млрд грн налогов в государственный и местные бюджеты.

Крупнейшим в Украине частным налогоплательщиком стала компания Philip Morris, которая перечислила в бюджеты разных уровней 52,2 млрд грн. На втором месте - ДТЭК с 41 млрд грн. В тройке лидеров - ОАО с 38 млрд грн.

В металлургической отрасли после Метинвеста второе место по объему уплаченных налогов занимает "АрселорМиттал Кривой Рог" с показателем 6,6 млрд грн. Третье место у Интерпайп - она перечислила в бюджет 5,5 млрд грн. В целом предприятия металлургической промышленности направили в госбюджет 37,8 млрд грн налоговых отчислений.

Как известно, что с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн - на нужды армии, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.