"Метінвест" Ахметова інвестує у модернізацію Північного ГЗК 24 млн євро

Інвестиції "Метінвеста"

Як відомо, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку. Так, з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Як розповів комерційний директор "Групи Метінвест" Дмитро Ніколаєнко на Ukraine Recovery Conference 2025, що пройшла в Римі, головні умови для відновлення промисловості України – це безпека, гарантії та страхування інвестицій.

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