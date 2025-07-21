"Метинвест" Ахметова инвестирует в модернизацию Северного ГОКа 24 млн евро

Инвестиции "Метинвеста"

Как известно, "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Так, с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.

Как рассказал коммерческий директор "Группы Метинвест" Дмитрий Николаенко на Ukraine Recovery Conference 2025, прошедшей в Риме, главные условия для восстановления промышленности Украины это безопасность, гарантии и страхование инвестиций.

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