"Метінвест" Ахметова інвестує у модернізацію Північного ГЗК 24 млн євро

Компанія "Метінвест" отримала кредитну лінію на 11,5 років на суму 23,6 мільйона євро у Deutsche Bank. Кошти направлять на модернізацію Північного ГЗК, зокрема, на закупівлю обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

"Ця угода є важливою віхою для Групи, і відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій унаші українські підприємства, зокрема Північний ГЗК. Попри постійні виклики у сфері безпеки, ми прагнемо зберегти та, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.



За свого боку, в Deutsche Bank заявили, що пишаються цим партнерством, особливо в нинішніх складних умовах. "Ця угода підкреслює стратегічну важливість як "Метінвесту", так і України для Deutsche Bank. І відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища", - зазначив Моріц Дернеманн, співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank.