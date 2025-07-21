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"Метінвест" Ахметова інвестує у модернізацію Північного ГЗК 24 млн євро

Україна, Понеділок 21 липня 2025 15:32
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"Метінвест" Ахметова інвестує у модернізацію Північного ГЗК 24 млн євро Фото: генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков (metinvestholding.com)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Метінвест" отримала кредитну лінію на 11,5 років на суму 23,6 мільйона євро у Deutsche Bank. Кошти направлять на модернізацію Північного ГЗК, зокрема, на закупівлю обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Метінвест".

"Ця угода є важливою віхою для Групи, і відображає наше зобов'язання щодо довгострокових інвестицій унаші українські підприємства, зокрема Північний ГЗК. Попри постійні виклики у сфері безпеки, ми прагнемо зберегти та, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість", - сказав генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

За свого боку, в Deutsche Bank заявили, що пишаються цим партнерством, особливо в нинішніх складних умовах.

"Ця угода підкреслює стратегічну важливість як "Метінвесту", так і України для Deutsche Bank. І відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища", - зазначив Моріц Дернеманн, співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank.

Інвестиції "Метінвеста"

Як відомо, "Метінвест" є одним з найбільших інвесторів в українську економіку. Так, з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.

Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

Як розповів комерційний директор "Групи Метінвест" Дмитро Ніколаєнко на Ukraine Recovery Conference 2025, що пройшла в Римі, головні умови для відновлення промисловості України – це безпека, гарантії та страхування інвестицій.

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Метінвест Рінат Ахметов Інвестиції в Україну
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