"Метинвест" Ахметова инвестирует в модернизацию Северного ГОКа 24 млн евро
Компания "Метинвест" получила кредитную линию на 11,5 лет на сумму 23,6 миллиона евро у Deutsche Bank. Средства направят на модернизацию Северного ГОКа, в частности, на закупку оборудования у финского промышленного производителя Metso Finland для проекта по сгущению обогатительных отходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".
"Это соглашение является важной вехой для Группы, и отражает наше обязательство по долгосрочным инвестициям в наши украинские предприятия, в частности Северный ГОК. Несмотря на постоянные вызовы в сфере безопасности, мы стремимся сохранить и, по возможности, увеличить производственные мощности, поддерживать работников и улучшать экологическую устойчивость", - сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.
В свою очередь, в Deutsche Bank заявили, что гордятся этим партнерством, особенно в нынешних сложных условиях.
"Это соглашение подчеркивает стратегическую важность как "Метинвеста", так и Украины для Deutsche Bank. И отражает нашу постоянную приверженность предоставлению индивидуальных финансовых решений в условиях современной сложной геополитической среды", - отметил Мориц Дернеманн, соруководитель глобального подразделения структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank.
Инвестиции "Метинвеста"
Как известно, "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику. Так, с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.
Кроме того, компанию назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, которые вернулись к работе на предприятия крупного бизнеса.
Как рассказал коммерческий директор "Группы Метинвест" Дмитрий Николаенко на Ukraine Recovery Conference 2025, прошедшей в Риме, главные условия для восстановления промышленности Украины это безопасность, гарантии и страхование инвестиций.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.