"Метинвест" Ахметова инвестирует в модернизацию Северного ГОКа 24 млн евро

Компания "Метинвест" получила кредитную линию на 11,5 лет на сумму 23,6 миллиона евро у Deutsche Bank. Средства направят на модернизацию Северного ГОКа, в частности, на закупку оборудования у финского промышленного производителя Metso Finland для проекта по сгущению обогатительных отходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

"Это соглашение является важной вехой для Группы, и отражает наше обязательство по долгосрочным инвестициям в наши украинские предприятия, в частности Северный ГОК. Несмотря на постоянные вызовы в сфере безопасности, мы стремимся сохранить и, по возможности, увеличить производственные мощности, поддерживать работников и улучшать экологическую устойчивость", - сказал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



В свою очередь, в Deutsche Bank заявили, что гордятся этим партнерством, особенно в нынешних сложных условиях. "Это соглашение подчеркивает стратегическую важность как "Метинвеста", так и Украины для Deutsche Bank. И отражает нашу постоянную приверженность предоставлению индивидуальных финансовых решений в условиях современной сложной геополитической среды", - отметил Мориц Дернеманн, соруководитель глобального подразделения структурированного торгового и экспортного финансирования Deutsche Bank.