UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Метінвест" за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну майже на 50%

Фото: "Метінвест" за 9 місяців скоротив виробництво сталі та чавуну майже на 50% (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

За підсумками січня-вересня компанія "Метінвест" Ріната Ахметова знизила виплавку сталі на 43% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 1,531 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію.

Виробництво чавуну за той же період знизилося на 46%, до 1,344 млн тонн, коксу - на 31%, до 948 тис. тонн.

На сьогодні українські підприємства групи, крім розташованих у Маріуполі та Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження з огляду на фактори безпеки, наявність електропостачання, а також логістичні та економічні фактори, пояснюють у компанії.

У третьому кварталі 2023 року виробництво чавуну знизилося на 10% порівняно з попереднім кварталом - до 425 тис. тонн переважно через зупинку на плановий капремонт доменної печі №1 на "Каметсталі".

В результаті виробництво сталі знизилося на 8% - до 499 тис. тонн. За дев'ять місяців виплавка чавуну та сталі групи знизилася на 46% та 43%.

Зупинку виробництва на маріупольських комбінатах з кінця лютого 2022 року було частково компенсовано обсягами на "Каметсталі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за перше півріччя виробництво залізорудної сировини на рівні підприємств скоротилося на 30-50% р/р, а гірничо-збагачувальні комбінати працюють у середньому на 30-40% від потужності.

Основна причина кризи в галузі - знищення великих металургійних підприємств, блокування портів, а також зростання тарифів на залізничні перевезення та електроенергію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест