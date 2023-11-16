"Метинвест" за 9 месяцев сократил производство стали и чугуна почти на 50%

Производство чугуна за тот же период снизилось на 46%, до 1,344 млн тонн, кокса - на 31%, до 948 тыс. тонн.

На сегодня украинские предприятия группы, кроме расположенных в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие электроснабжения, а также логистические и экономические факторы, поясняют в компании.

В третьем квартале 2023 года производство чугуна снизилось на 10% по сравнению с предыдущим кварталом - до 425 тыс. тонн преимущественно из-за остановки на плановый капремонт доменной печи №1 на "Каметстали".

В результате производство стали снизилось на 8% - до 499 тыс. тонн. За девять месяцев выплавка чугуна и стали группы снизилась на 46% и 43%.

Остановка производства на мариупольских комбинатах с конца февраля 2022 года была частично компенсирована объемами на "Каметстали".

Напомним, ранее сообщалось, что за первое полугодие производство железорудного сырья на уровне предприятий сократилось на 30-50% р/г, а горно-обогатительные комбинаты работают в среднем на 30-40% от мощности.

Основная причина кризиса в отрасли - уничтожение крупных металлургических предприятий, блокирование портов, а также рост тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию.