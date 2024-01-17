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"Метінвест" у 2023 році сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету

Середа 17 січня 2024 17:47
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"Метінвест" у 2023 році сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету Фото: "Метінвест" у 2023 році сплатив 14,6 млрд грн податків до бюджету (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, у 2023 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14,6 млрд грн податків і зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт компанії.

Серед найбільших за обсягом відрахувань - єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн, податок на прибуток - 3,2 млрд грн, та податок на доходи фізичних осіб - понад 3 млрд грн.

Українські підприємства "Метінвесту "торік збільшили плату за землю майже на 10% проти 2022 року - до 1,2 млрд грн.

Також зросли виплати екологічного податку - до 608 млн грн. Вагомим джерелом наповнення державного та місцевих бюджетів України у 2023 році стала плата за користування надрами в розмірі 2,2 млрд грн.

"Ми продовжуємо підтримувати українців та армію на шляху до перемоги та закликаємо кожен бізнес доєднатися і через податки, донати, допомогу ЗСУ та мирним мешканцям підтримувати Україну в час випробувань, який ми всі переживаємо зараз", - заявив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Нагадаємо, у 2022 році компанія Метінвест сплатила до держбюджету понад 20 млрд грн податків. Таких цифр вдалося досягнути завдяки роботі втрачених наразі гігантів "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча, та Авдіївського коксохіму.

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