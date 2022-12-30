"Метінвест" за 10 місяців війни спрямував на потреби ЗСУ 1,5 млрд гривень

"Метінвест докладає всіх зусиль, аби наблизити перемогу України. Наші підприємства, наскільки це можливо, продовжують виробляти продукцію для оборони та відновлення інфраструктури країни, зберігати робочі місця та сплачувати податки. У межах "Сталевого фронту" Ріната Ахметова ми забезпечуємо амуніцією та виробами з металу нашу армію, а гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" опікується продуктами та предметами першої потреби для українців", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Так, у межах "Сталевого фронту" компанія налагодила системне постачання на фронт бронежилетів (їх відправили вже 150 тисяч). Також бійці отримали 69 спеціальних мобільних укриттів зі хвилястої сталі, та 25 тисяч касок і шоломів.

Крім цього, компанія Метінвест-СМЦ постачає гарячекатаний лист для виготовлення елементів жорсткого захисту техніки.

Також компанія вже передала бійцям близько 1 700 тепловізорів, 1 000 дронів, 315 автівок, зокрема й "швидких", та 1 млн літрів пального для машин. Рятувати життя поранених бійців допомагає понад 31 тисяча кровоспинних турнікетів та аптечок, інше медичне обладнання, ліки й витратні матеріали.

Щоб пережити складну зиму, "Метінвест" заздалегідь подбав про засоби обігріву для військовослужбовців і мирних жителів: власними силами та у співпраці з партнерами компанія виготовила 2 500 польових печей, а також передає вугілля й деревину.