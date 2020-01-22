Метеорологическая зима в Киеве еще не наступила

В этом году День Соборности, несмотря на глобальное потепление, значительно теплее, потому что метеорологическая зима в Киев еще не пришла. Об этом говорится в сообщении Центральной обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что по данным, которые хранятся в отраслевом государственном архиве гидрометеорологической информации, климатологи подготовили обзор погоды в Киеве за 22 января 1919 года.

"Согласно наблюдений метеорологической обсерватории университета святого Владимира, была типично зимняя погода. В частности, среднесуточная температура воздуха в этот день составила -5,4 градуса. Минимальная температура под утро опустилась до -6,4 градуса, чуть теплее было в полдень, когда максимальная температура повысилась до -4,2 градуса. Было тихо, ведь максимальная скорость ветра в этот день не превысила 2 м/с (7 км/ч), выпадал небольшой снег", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции на Днепре был сплошной ледостав.

Напомним, для Украины 2019 год более 30 температурными рекордами стал самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.