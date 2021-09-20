Метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

"Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче 15 градусів тепла і становила 11,9 градусів тепла. За прогнозом Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають кліматологи, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році - воно тривало 166 днів.

За кліматичною нормою 1991-2020 рр. кліматична осінь розпочалась на три дні пізніше терміну. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року - 15 жовтня.