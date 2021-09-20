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Метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 11:41
Метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року Метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.
Автор: Олександр Білоус

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної геофізичної обсерваторії.

"Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче 15 градусів тепла і становила 11,9 градусів тепла. За прогнозом Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають кліматологи, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було у 2012 році - воно тривало 166 днів.

За кліматичною нормою 1991-2020 рр. кліматична осінь розпочалась на три дні пізніше терміну. Найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року - 15 жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала 22,3 градусів тепла. Це на 1,9 градусів перевищило кліматичну норму і забезпечило другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2021 року середня місячна температура повітря в Україні очікується в межах 14-18 градусів тепла, в Карпатах 11-12 градусів тепла, що близько до кліматичної норми.

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Погода Гідрометцентр
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