UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Метели и снегопады. В горах Карпат угроза схода лавин: что известно

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 января в Карпатах ухудшится погода. Из-за чего спасатели предупреждают о возможном сходе лавин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

В частности, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской, Львовской областей значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности).

При этом, по данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, состоянию на сегодняшнее утро на г. Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный, 10-11 м/с. температура воздуха -13 градусов мороза.

Напомним, сегодня, 27 января почти по всей территории Украины будет идти мокрый снег, а на Западе - с дождем. Также в стране ожидаются шквалы до 25 м/с.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарпатыПогода в Украине