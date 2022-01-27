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Хуртовини та снігопади. У горах Карпат загроза сходження лавин: що відомо

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 січня у Карпатах погіршиться погода. Внаслідок чого рятувальники попереджають про можливе сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

Зокрема, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень небезпеки).

При цьому, за даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, станом на сьогоднішній ранок на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер західний, 10-11 м/с., температура повітря -13 градусів морозу.

Нагадаємо, сьогодні, 27 січня майже по всій території України йтиме мокрий сніг, а на заході - з дощем. Також у країні очікуються шквали до 25 м/с.

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