Хуртовини та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження

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Сьогодні і завтра у західних областях значні дощі

Погода в Україні 23 грудня погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні і завтра у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. Також в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У ДСНС попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону. Вночі 23 грудня в західній та південно-західній частині акваторії Чорного моря пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, в усіх областях можливий поривчастий вітер до 12 м/с. Температура повітря у північних, центральних та південних областях коливатиметься від +8 до +13 градусів. На заході та сході вдень очікується від +4 до +8.

Але уже в четвер інтенсивність дощів зменшиться, на заході очікується мокрий сніг. Температура повітря суттє знизиться у західних областях, там прогнозують від +1 до +4.