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Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM, - S&P Global

Україна, Понеділок 07 липня 2025 15:21
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Металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM, - S&P Global Фото: металургійний сектор стурбований невизначеністю щодо CBAM (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Європейські трейдери та дистриб’ютори металопродукції висловили занепокоєння з приводу механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM). Вони просять посилити державну підтримку та передбачити програми декарбонізації.

Про це йшлося на 75-й ювілейній конференції Eurometal, пише РБК-Україна з посиланням на S&P Global.

Металурги зауважують: наразі відсутня ясність щодо контрольних показників викидів, наскрізних витрат та довгострокового фінансового навантаження на ланцюги постачань. До того ж, ніхто не може оцінити маржу після остаточного впровадження CBAM, а це робить планування надзвичайно складним.

Учасники конференції зазначають: переробні підприємства, особливо в таких секторах, як автомобільний та виробництво побутової техніки, вимагають фіксованих цін, але не хочуть брати на себе потенційну волатильність, пов’язану зі CBAM. Кілька спікерів наголосили також на небезпеці зриву постачань у першому кварталі 2026 року. коли очікується повне проявлення наслідків впливу механізму, що змусить покупців платити неочікувані надбавки.

Надмірне регулювання та нерішучість підривають довіру до здатності Європи досягти своїх кліматичних та торгівельних цілей, зауважили учасники заходу. А малі та середні підприємства не можуть самостійно впоратися з невизначеністю, пов’язаною зі CBAM.

До того ж, хоча "зелена" сталь має реальний потенціал для декарбонізації, попит з боку споживачів залишається слабким через нечітке сприйняття її цінності та відсутність стимулів для переробки. Такими стимулами можуть стати державні субсидії або правила екологічних закупівель.

Впровадження CBAM в Україні

Раніше німецьке видання Tagesspiegel завило, що Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України, але тільки якщо уряд надішле офіційний запит, якого досі немає.

Водночас, президент Професійної асоціації екологів України (PAEU) Людмила Циганок зауважила, що відстрочку екологічного мита СВАМ має ініціювати вище керівництво України, адже запровадження податку СВАМ мита може стати фатальним.

Нагадаємо, CBAM передбачає запровадження вуглецевого мита на імпорт до ЄС таких товарів, як сталь, цемент, добрива, електроенергія, алюміній та водень.

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